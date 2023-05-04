НКРЕКП vs Укренерго: НЕК заявила, що передала регулятору всі необхідні документи ще вісім місяців тому

Компанія каже, що разом з оператором енергосистеми Словаччини SEPS продовжує працювати над відновленням експорту електроенергії з України та узгодженням відповідної угоди.

НЕК "Укренерго" заявила, що ще вісім місяців тому передала на затвердження НКРЕКП всі необхідні документи і оприлюднила в соцмережах скріни відповідних документів.

"Всі проблеми як з експортом, так і з імпортом електроенергії з країнами ЄС можуть бути вирішені лише прийняттям європейських прозорих правил проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів з країнами Євросоюзу... Європейські правила досі не діють", - наголосили в компанії.

Укренерго відреагувало на заяви НКРЕКП, назвавши їх "білим шумом" і наголосило, що разом з оператором енергосистеми Словаччини SEPS продовжують працювати над відновленням експорту електроенергії з України та узгодженням відповідної угоди.

Нагадаємо, наприкінці квітня Укренерго пояснило, чому Україна не може експортувати електроенергію до країн Європи. Компанія поскаржилася на НКРЕКП, бо Регулятор не розробив порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.

Минулого тижня НКРЕКП заявила, що перевірить Укренерго через зупинку експорту електроенергії до Словаччини. А 4 травня комісія звинуватила компанію у невиконанні зобов’язань щодо експорту, через що Україна, за даними Регулятора, щодня недоотримує близько 20 млн грн.