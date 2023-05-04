Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
ГоловнаЕкономікаДержава

НКРЕКП vs Укренерго: НЕК заявила, що передала регулятору всі необхідні документи ще вісім місяців тому

Компанія каже, що разом з оператором енергосистеми Словаччини SEPS продовжує працювати над відновленням експорту електроенергії з України та узгодженням відповідної угоди.

НКРЕКП vs Укренерго: НЕК заявила, що передала регулятору всі необхідні документи ще вісім місяців тому
Фото: Макс Требухов

НЕК "Укренерго" заявила, що ще вісім місяців тому передала на затвердження НКРЕКП всі необхідні документи і оприлюднила в соцмережах скріни відповідних документів.

"Всі проблеми як з експортом, так і з імпортом електроенергії з країнами ЄС можуть бути вирішені лише прийняттям європейських прозорих правил проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів з країнами Євросоюзу... Європейські правила досі не діють", - наголосили в компанії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Укренерго відреагувало на заяви НКРЕКП, назвавши їх "білим шумом" і наголосило, що разом з оператором енергосистеми Словаччини SEPS продовжують працювати над відновленням експорту електроенергії з України та узгодженням відповідної угоди.

Нагадаємо, наприкінці квітня Укренерго пояснило, чому Україна не може експортувати електроенергію до країн Європи. Компанія поскаржилася на НКРЕКП, бо Регулятор не розробив порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.

Минулого тижня НКРЕКП заявила, що перевірить Укренерго через зупинку експорту електроенергії до Словаччини. А 4 травня комісія звинуватила компанію у невиконанні зобов’язань щодо експорту, через що Україна, за даними Регулятора, щодня недоотримує близько 20 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies