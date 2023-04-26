НКРЕКП перевірить Укренерго через зупинку експорту електроенергії до Словаччини

Через це Україна втрачає близько 20 млн грн на добу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 26 квітня ухвалила рішення провести позапланову невиїзну перевірку НЕК "Укренерго".

Про це йдеться на сайті комісії.

Перевірятимуть и нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії після того, як Україна перестала експортувати електроенергію до Словаччини.

"Лліцензіат не надав на запит НКРЕКП у встановлений строк інформацію стосовно здійснених НЕК "Укренерго" кроків, організаційних заходів та процесів направлених на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна – Словаччина". - пояснили в НКРЕКП.

За словами глави комісії Костянтина Ущаповського, ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною. "Прибуток від експорту електроенергії є критично важливим для відновлення пошкодженої ворогом енергетичної інфраструктури, для підготовки до наступного опалювального сезону. Внаслідок зупинки експорту до Словаччини Україна втрачає близько 20 млн грн на добу", - сказав Ущаповський.

НКРЕКП заявила, що "вживає заходів для термінового відновлення експорту української електроенергії до Словаччини". Днями з цього приводу провели онлайн-зустріч з директором Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковські, а 26 квітня запланована спільна нарада за участю представників Європейської комісії, Енергетичного Співтовариства, Словацького регулятора та ОСП двох держав.

Нагадаємо, нещодавно Укренерго пояснило, чому Україна не може експортувати електроенергію до країн Європи. Компанія поскаржилася на НКРЕКП, бо комісія не розробила порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.

До цього Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. Також НЕК та європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.