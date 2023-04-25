Європейські країни збільшать імпорт газу з Азербайджану

Цей крок принесе більші та безпечніші постачання газу багатьом іншим країнам Європи.

Чотири європейських країни вирішили збільшити обсяг транспортування природного газу з Азербайджану.

Про це повідомляє Euronews.

“Національні оператори газових систем Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини домовилися у вівторок збільшити транспортування природного газу з Азербайджану, використовуючи існуючу інфраструктуру своїх країн, які донедавна сильно залежали від російської енергії”, - йдеться у повідомленні.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав підписання угоди між європейськими державами та Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки “дуже своєчасним кроком”.

На його думку, цей крок принесе більші та безпечніші постачання газу багатьом іншим країнам Європи.

“Війна в Україні спонукала нас шукати нові виміри понять добросусідства, взаємодопомоги та солідарності. Це спонукало нас шукати абсолютно нові ефективні рішення, нові маршрути та нові способи постачання, щоб перекроїти міжнародну логістичну карту”, – сказав президент Болгарії Румен Радев.

До Болгарії завдяки трубопроводному конектору можна постачати 1 млрд кубометрів каспійського газу, що покриває майже третину потреб країни, і має можливість збільшити обсяги до 5 млрд кубометрів на рік.

Раніше повідомлялось, що Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання природного газу з Каспію до ЄС.