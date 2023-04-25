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Європейські країни збільшать імпорт газу з Азербайджану

Цей крок принесе більші та безпечніші постачання газу багатьом іншим країнам Європи.

Європейські країни збільшать імпорт газу з Азербайджану
Підземне сховище газу RWE Gas Storage CZ поблизу м.Пршибрам, Чеська Республіка, 15 серпня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Чотири європейських країни вирішили збільшити обсяг транспортування природного газу з Азербайджану.

Про це повідомляє Euronews.

“Національні оператори газових систем Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини домовилися у вівторок збільшити транспортування природного газу з Азербайджану, використовуючи існуючу інфраструктуру своїх країн, які донедавна сильно залежали від російської енергії”, - йдеться у повідомленні.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав підписання угоди між європейськими державами та Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки “дуже своєчасним кроком”. 

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На його думку, цей крок принесе більші та безпечніші постачання газу багатьом іншим країнам Європи.

“Війна в Україні спонукала нас шукати нові виміри понять добросусідства, взаємодопомоги та солідарності. Це спонукало нас шукати абсолютно нові ефективні рішення, нові маршрути та нові способи постачання, щоб перекроїти міжнародну логістичну карту”, – сказав президент Болгарії Румен Радев.

До Болгарії завдяки трубопроводному конектору можна постачати 1 млрд кубометрів каспійського газу, що покриває майже третину потреб країни, і має можливість збільшити обсяги до 5 млрд кубометрів на рік.

Раніше повідомлялось, що Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання природного газу з Каспію до ЄС.

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