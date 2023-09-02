Росіяни провели безуспішні наступальні дії на Луганщині та Донеччині, - Генштаб

Російські окупанти провели безуспішні наступальні дії на Луганщині та Донеччині.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, росіянам не вдалося наступати на Лиманському напрямку в районі Новоєгорівки Луганської області, на Авдіївському - в районі східніше Сєверного Донецької області, на Мар’їнському - в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Упродовж доби ворог завдав два ракетні та 34 авіаударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, 2 пункти управління та зенітно-ракетний комплекс противника.

Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 2 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Українське, Шалигине, Костянтинівка, Веселівка, Рясне, Грабовське Сумської області та Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове Харківської області;

та противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Українське, Шалигине, Костянтинівка, Веселівка, Рясне, Грабовське Сумської області та Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове Харківської області; на Куп’янському ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області;

ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області; на Лиманському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе та Привілля Донецької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе та Привілля Донецької області; на Бахмутському артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка Донецької області;

артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка Донецької області; на Авдіївському окупанти обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Первомайське, Карлівка, Авдіївка, Степове, Новокалинове Донецької області;

окупанти обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Первомайське, Карлівка, Авдіївка, Степове, Новокалинове Донецької області; на Мар’їнському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктах, серед них Водяне, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Новосілка та Зелене Поле Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктах, серед них Водяне, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Новосілка та Зелене Поле Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Новоберислав, Миколаївка, Тягинка, Херсон та Первомайське Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км, таке озброєння Пентагон замовив для Сил оборони.

За даними Reuters, США відправлять в Україну боєприпаси зі збідненим ураном. Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями.