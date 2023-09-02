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У Чернігові поховали авіатехніка, який загинув при падінні вертольотів на Донеччині

Екіпаж Киселя та ще один гелікоптер Мі-8 розбилися у Краматорському районі.

У Чернігові поховали авіатехніка, який загинув при падінні вертольотів на Донеччині
Фото: Укрінформ

У Чернігові попрощалися із загиблим при падінні вертольотів Мі-8 на Донеччині авіаційним техніком Євгеном Киселем.

Про це повідомляє Новий Чернігів.

"В Чернігові попрощалися із Захисником України, капітаном Євгеном Киселем. Він був бортовим техніком вертольота Мі-8, одного з двох, які наприкінці серпня потрапили в авіакатастрофу в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Відспівали льотчика у храмі Усіх святих Чернігівських. Провести Героя в останню путь прийшли родичі, побратими, друзі та громада Чернігова.

Кисіль служив у 18-й Окремій бригаді армійської авіації. Мав хорошу освіту: навчався у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, а з 2005 року – у Харківському національному університеті повітряних сил.

Військова кар’єра Євгена розпочалася у 2011 році. Він служив авіаційним техніком у Борисполі та Полтаві, брав участь в АТО та місії ООН зі стабілізації у Демократичній республіці Конго.

У льотчика залишилися дружина, донька та син. Поховали Євгена Киселя на кладовищі Яцево.

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Як повідомили представники 18-ї бригади, екіпаж Євгена та ще один гелікоптер Мі-8 розбилися у Краматорському районі на Донеччині під час виконання бойового завдання. Загинули троє пілотів два авіатехніки і штурман.

ДБР попередньо кваліфікувало подію за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів або підготовки до них). Однак розглядаються й інші можливі причини катастрофи: технічна несправність, диверсія або ураження вертольотів ворогом.

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