Міська рада Маріуполя оприлюднила фото драмтеатру, на який торік 16 березня росіяни скинули авіабомбу.

Світлини з'явилися у телеграм-каналі міськради.

"Він став символом трагедії Маріуполя. Під час блокади міста тут переховувалися тисячі людей з дітьми. Після скидання росіянами авіабомб 16 березня 2022 року під завалами загинули сотні мирних. Тепер окупанти хочуть побудувати новий театр на кістках померлих. Хочуть на цьому місті танцювати та співати. А паралельно прагнуть приховати свій воєнний злочин", - йдеться у дописі.

Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Нагадаємо, Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків повідомила після ворожої атаки на драмтеатр, що там у результаті загинуло близько 300 людей. Згодом Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.