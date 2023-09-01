Серед тем - ситуація на фронті, евакуація поранених і плани росіян.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив подробиці засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Зеленський зазначив, що на Ставці йшлося "лише про фронт".

"Детально – Харківщина, Донбас. Детально – південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини. Детально – евакуація поранених. Детально – плани ворога", - йдеться в дописі.

Президент наголосив, що "робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам".

Доповнено. Згодом у відеозверненні Зеленський додав, що на Ставці доповідали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувачі напрямків, також була окрема закрита доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.

"Ситуація на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити", - зауважив Президент.

Нагадаємо, нині речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.

Тим часом РФ продовжує атакувати нашу державу. Уночі 1 вересня російська ракета "Калібр" влучила по території приватного підприємства у Вінницькій області. Пошкоджено майно та автомобілі. Є постраждалі. Ще одну ракету вдалося знищити.

Також ворог упродовж доби обстрілював Харківщину з РСЗВ та керованими авіабомбами.