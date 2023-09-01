Українську освіту не зупинять рашисти

Повномасштабне вторгнення росії в Україну докорінно змінило якість і систему освіти. Вона зазнала важких та болісних руйнувань. Сотні тисяч українських дітей були змушені здобувати освіту переважно в онлайн-форматі. Ті, хто вимушено залишили свою країну в пошуках безпечного місця, зіткнулися з мовними труднощами в новому середовищі, деякі не мають змоги повноцінно здобувати українську освіту, адже знаходяться на тимчасово окупованій території, ризикуючи життям та здоров’ям. Дітей, що залишилися на окупованій території, примушують здобувати освіту в російських школах, у випадках ухиляння від відвідування, погрожують батькам позбавленням батьківських прав і вилученням дітей. Здобуття дистанційної освіти в українських школах переслідується. Для цього перевіряються гаджети дітей та їхніх батьків. Це лише декілька з численних проблем в сучасних умовах.

Фото: EPA/UPG

У статті «Освіта також стає жертвою війни для українських дітей» видання «Голос Америки» розповідає про зустріч регіонального директора ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Реджини де Домінічіс в Україні з кількома вчителями, які були поранені під час ракетної атаки росіян на цивільну інфраструктуру міста Ромни на Сумщині.

«Напад стався на школу, де вчителі готувалися до нового навчального року. У той же день в Херсоні знову був обстріляний дитячий садок. Ці безглузді та безрозсудні атаки залишили багатьох українських дітей позбавленими безпечного місця для навчання. Як наслідок, діти в Україні демонструють ознаки поширеної втрати знань, включаючи погіршення результатів навчання української мови, читання та математики».

За даними ЮНІСЕФ та Міністерства освіта і науки України, до 57% українських вчителів повідомляють про погіршення здібностей учнів до української мови, до 45% – про зниження навичок з математики, до 52% – з вивчення іноземної мови. Заклади освіти регулярно піддаються артилерійським та ракетним атакам, 3750 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 361 з них зруйновано повністю.

Не секрет, що серед основних цілей російських злочинців - українська освіта, а основні завдання ворога - знищення освіти, підрив паростків української ідентичності та національної пам'яті, заміна їх на ідеологічні конструкти "русского міра", який ґрунтується на насильницьких принципах та кривавій дійсності.

За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», російські злочинці тільки за час повномасштабного вторгнення вбили 503 дитини, поранили 1117 та майже 20 тисяч депортовані та/або примусово переміщені. З початку війни з окупованих територій було незаконно вивезено понад шістнадцять тисяч дітей.

Чеське видання «iROZHLAS.cz» зазначає, що дітей з України перевиховують у російських кадетських училищах, бо чим вони молодші, тим легше сприймають ідеологію.

Російські кадетські училища — це щось середнє між пансіоном і казармою. Діти живуть у них цілий рік, відвідують звичайну школу, а також вивчають військову службу. Серед цінностей, проголошених у статутах кадетських училищ, серед іншого – «лояльність до рф».

«Сьогодні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з Донбасу приймають у «курсанти» в першочерговому порядку та без вступних іспитів. У майбутньому вони можуть стати співробітниками російської прокуратури, мвс чи фсб. Кращі учні кадетських училищ згодом можуть продовжити навчання в Академії Слідчого комітету рф. Тоді вони будуть достатньо лояльними і матимуть «правильний» погляд на російську державну політику», - пише медіа «iROZHLAS.cz».

Війна в Україні стала війною росії проти дітей та української освіти. В нас немає іншого шляху, ніж разом з нашими партнерами і однодумцями виграти цю криваву війну, здобути перемогу над підступним ворогом та повернути наших дітей. Адже освічені діти - майбутнє України.