Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів

Ректор КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров розповів, що після оголошення рішення університету про навчання “наживо” навчальний заклад втратив десятки викладачів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ця проблема є і дуже гостра, тому що виїхали молоді викладачки з дітьми, діти пішли в школи, або середнього віку ( діти - ред.) пішли на навчання в університети. І в нас за останній тиждень, коли ми оголосили, що будемо виходити “наживо”, у нас звільнилися понад 50 викладачів і викладачок, які живуть за кордоном. І це дійсно чи не найбільше в інституті філології, де люди мають мову як інструмент”, - розповів Бугров.

Також ректор наголосив, що університет готує аспірантів, які згодом зможуть викладати в ньому.

“От наприклад я підписав знову ж таки накази на зарахування близько пів сотні молодих викладачів і викладачок. Знаєте, і тут я себе інколи подумки тішу, що ось та природня зміна поколінь, яка мала би бути , можливо, більш болісною, вона сьогодні вдібувається трішки легше, і це теж системний розвиток”, - зауважив Володимир Бугров.

Раніше Міністерство освіти і науки закликало заклади вищої освіти, залежно від безпекової ситуації, розпочинати навчальний процес з 1 вересня у очному форматі.