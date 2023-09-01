Асиметричний тазик
Асиметричний тазик
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Українці знову перевершили очікування, – Столтенберг про контрнаступ
Українці знову перевершили очікування, – Столтенберг про контрнаступ
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів

КНУ готує аспірантів, які згодом зможуть стати викладачами в університеті.

Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Фото: Анна Стешенко

Ректор КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров розповів, що після оголошення рішення університету про навчання “наживо” навчальний заклад втратив десятки викладачів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ця проблема є і дуже гостра, тому що виїхали молоді викладачки з дітьми, діти пішли в школи, або середнього віку ( діти - ред.) пішли на навчання в університети. І в нас за останній тиждень, коли ми оголосили, що будемо виходити “наживо”, у нас звільнилися понад 50 викладачів і викладачок, які живуть за кордоном. І це дійсно чи не найбільше в інституті філології, де люди мають мову як інструмент”, - розповів Бугров.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також ректор наголосив, що університет готує аспірантів, які згодом зможуть викладати в ньому.

“От наприклад я підписав знову ж таки накази на зарахування близько пів сотні молодих викладачів і викладачок. Знаєте, і тут я себе інколи подумки тішу, що ось та природня зміна поколінь, яка мала би бути , можливо, більш болісною, вона сьогодні вдібувається трішки легше, і це теж системний розвиток”, - зауважив Володимир Бугров.

Раніше Міністерство освіти і науки закликало заклади вищої освіти, залежно від безпекової ситуації, розпочинати навчальний процес з 1 вересня у очному форматі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies