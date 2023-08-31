Головне за день. Четвер, 31 серпня

25 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, суд над поліцейським у Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Яким запам’ятається 554-й день повномасштабної війни.

У 2023-24 навчальному році до першого класу підуть близько 340 тисяч маленьких українців.

За словами заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка, минулого року першокласниками стали близько 325 тисяч дітей.

Вітренко зазначив, що цього року школи працюватимуть очно на дистанційно. Форма навчання залежатиме від безпекової ситуації. Навчання офлайн відбуватиметься у дві зміни, щоб соціалізувати першокласників.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Окупанти також безуспішно наступали в районі села Новомихайлівка у Донецькій області.

Ворог завдав за добу 1 ракетного та 31 авіаційного ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 31 серпня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російської цілі на відстані 700 кілометрів зброєю українського виробництва.

Про це він розповів за результатами селекторної наради, на якій заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та представників профільних міністерств, зокрема стратегічної промисловості.

"Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" – повідомив президент.

Міноборони звітувало про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема отримання великої партії броньованих "медеваків".

Докладніше – в новині.

Розслідування катастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8, в якій загинули шестеро військових у Краматорському районі 29 серпня, веде ДБР. Відкрито провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

"За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено", – йдеться у повідомленні пресслужби бюро.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі РБК-Україна повідомив, що гелікоптери зазнали аварії під час виконання завдання. Причина трагедії невідома. Є дані, що російський винищувач у цей час злетів, а українські гелікоптери йшли на посадку.

Докладніше – в новині.

Кіровський райсуд Дніпра відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 діб патрульного, який вбив нападника на поліцейських.

Поліцейський не прибув до зали суду за станом здоров`я, але брав участь у засіданні онлайн. У нього черепномозкова травма і забій тканин, тож для нього вимагають стаціонарне лікування.

Прокурор Артем Желіба наполягав, що поліцейський мав попередити про застосування табельної зброї. Водночас адвокатка патрульного Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою. Юлія Сегеда наголосила, що її підзахисний рятував життя напарниці.

Затриманий патрульний заявив своєї провини не визнає, оскільки він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя.

Подробиці – в новині.

Міністра оборони Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Про це LB.ua повідомили обізнані джерела.

Натомість міністром оборони може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Цю інформацію, крім співрозмовників LB.ua, підтвердили і джерела УП в уряді та Верховній Раді.

"Сам Умєров не зміг спростувати чи підтвердити інформацію про те, що займе інший пост", – додали журналісти.

Кандидатуру міністра оборони, відповідно до Конституції, подає на розгляд парламенту президент.

Більше інформації – в новині.

Новим міністром оборони Великої Британії став колишній міністр енергетики Грант Шеппс, повідомили в британському уряді.

Шеппс сказав, що для нього велика честь бути призначеним на цю посаду. Він віддав належне великому внеску, який зробив його попередник у оборону та глобальну безпеку Великої Британії.

У першому дописі після погодження на посаду Шеппс висловив підтримку Україні.

"Оскільки я приступив до роботи в Міністерстві оборони, я чекаю з нетерпінням на роботу з нашими хоробрими чоловіками і жінками зі збройних сил, які боронять нашу національну безпеку. Та продовження британської підтримки України в її битві проти путінського варварського вторгнення", – написав він.

Попередній міністр оборони Бен Воллес подав у відставку декількома годинами раніше, але про його рішення кубло відомо з минулого місяця. Воллес був міністром оборони впродовж чотирьох років, активно підтримував Україну та сприяв наданню ЗСУ сучасного озброєння. Декілька разів за час повномасштабної війни відвідував Київ.

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