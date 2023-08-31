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В Криму представники військкоматів видають повістки на виходах мечетей, - КримSOS

Повістки видають вже після молитви, також просять ставити підпис про її отримання.

В Криму представники військкоматів видають повістки на виходах мечетей, - КримSOS
Фото: соцмережі

В деяких містах тимчасово окупованого росіянами Криму представники військкоматів видають повістки на виходах мечетей. Окупанти видають повістки в п’ятницю, коли багато мусульман відвідують мечеті для молитви.

Про це повідомляє КримSOS.

“Повістки видають вже після молитви, також просять ставити підпис про її отримання. Зафіксовано кілька випадків, коли люди вимушено взяли повістки”, - йдеться у повідомленні. 

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КримSOS уточнює, що востаннє подібний випадок було зафіксовано 25 серпня. Тоді “папірці” підписали декілька місцевих чоловіків.

Загалом Росія за роки окупації Криму незаконно провела 16 призовних кампаній, хоча призов мешканців окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції. Такі дії є воєнним злочином, також окремим воєнним злочином є примушування громадян України до участі в бойових діях проти власної держави.

Нагадаємо, російська окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти в Криму, зокрема на центральній набережній в Алушті.

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