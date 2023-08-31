На російській міні підірвався тракторист Херсонщини

На Харківщині у полі, що поблизу Нової Камʼянки, на російській вибухівці підірвався тракторист.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У потерпілого - поранення обличчя, тулуба та рук. Його шпиталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають чоловікові необхідну допомогу.

В ОВА нагадали, що в області близько 87% полів досі всіяні російською вибухівкою.

Нагадаємо, днями в області через наїзд на міну загинув тракторист. А в Чернігівській області загинули сержант поліції та його дружина, діти отримали поранення.

Нещодавно влада Швейцарії анонсувала передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.