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На російській міні підірвався тракторист Херсонщини

Чоловік отримав поранення обличчя, тулуба та рук. 

На Харківщині у полі, що поблизу Нової Камʼянки, на російській вибухівці підірвався тракторист.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У потерпілого - поранення обличчя, тулуба та рук. Його шпиталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають чоловікові необхідну допомогу. 

В ОВА нагадали, що в області близько 87% полів досі всіяні російською вибухівкою. 

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Нагадаємо, днями в області через наїзд на міну загинув тракторист. А в Чернігівській області загинули сержант поліції та його дружина, діти отримали поранення.

Нещодавно влада Швейцарії анонсувала передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.

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