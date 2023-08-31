Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов оприлюднив відео запуску розробки української ракетної програми.
Про це йдеться в дописі Данілова у Х (екствітер).
"Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, впровадження ефективне", - зазначив Секретар РНБО.
"Севастополь чекає, Камчатка чекає, Кронштадт чекає...", - додав Данілов.
The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023
“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...”.
P.S. Quiet and singing Ukrainian night... pic.twitter.com/0sBmXZWFLh
Нагадаємо, за результатами селекторної наради Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російської цілі на відстані 700 кілометрів зброєю українського виробництва.
Тим часом на фронт відправляють понад 1 000 одиниць бойової техніки в межах проєкту "Армія дронів".