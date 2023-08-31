Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов оприлюднив відео запуску розробки української ракетної програми.

Про це йдеться в дописі Данілова у Х (екствітер).

"Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, впровадження ефективне", - зазначив Секретар РНБО.

"Севастополь чекає, Камчатка чекає, Кронштадт чекає...", - додав Данілов.

The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.

“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...”.



P.S. Quiet and singing Ukrainian night... pic.twitter.com/0sBmXZWFLh — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023

Нагадаємо, за результатами селекторної наради Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російської цілі на відстані 700 кілометрів зброєю українського виробництва.

Тим часом на фронт відправляють понад 1 000 одиниць бойової техніки в межах проєкту "Армія дронів".