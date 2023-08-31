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Секретар РНБО показав випробування розробки української ракетної програми

"Севастополь чекає, Камчатка чекає, Кронштадт чекає...", - написав Данілов.

Секретар РНБО показав випробування розробки української ракетної програми
Олексій Данілов
Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов оприлюднив відео запуску розробки української ракетної програми.

Про це йдеться в дописі Данілова у Х (екствітер).

"Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, впровадження ефективне", - зазначив Секретар РНБО.

"Севастополь чекає, Камчатка чекає, Кронштадт чекає...", - додав Данілов.

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Нагадаємо, за результатами селекторної наради Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російської цілі на відстані 700 кілометрів зброєю українського виробництва. 

Тим часом на фронт відправляють понад 1 000 одиниць бойової техніки в межах проєкту "Армія дронів".

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