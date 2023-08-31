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З початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей, – Офіс генпрокурора

Зафіксовано 13 випадків сексуального насильства над дітьми.

З початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей, – Офіс генпрокурора
Вбиті окупантами Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

За період повномасштабного вторгнення від тортур росіян постраждали 75 українських дітей, 69 – у селі Ягідне Чернігівської області.

Про це заявила в інтерв’ю "Інтерфакс Україна" керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко.

За її словами, органи досудового розслідування і прокурори документують злочини проти дітей у понад 3 200 кримінальних провадженнях. Серед них – вбивства, каліцтва, викрадення дітей, примусове переміщення, депортація, сексуальне насильство щодо дітей, напади на дитячі установи та заклади. При цьому, за словами Юлії Усенко, викрадення часто супроводжуються тортурами та незаконним позбавленням волі.

Всього внаслідок тортур постраждали 75 українських дітей. Переважна більшість з них (69) – у селі Ягідне Чернігівської області.

"Умови, в яких перебували діти разом із дорослими в підвалі школи, поводження з ними – прирівнюються до тортур", – зазначила Усенко.

Окрім того, за словами керівниці департаменту, зафіксовані поодинокі випадки у Херсонській та Харківській областях, коли дітей позбавляли волі і піддавали тортурам разом із дорослими. Найчастіше діти піддавалися тортурам через те, що, за версією окупантів, вони передавали інформацію про пересування російських військ та техніки Збройним силам. Повідомлення про катування найчастіше надходили вже після звільнення територій.

Юлія Усенко розповіла, що наразі зафіксовано 13 випадків сексуального насильства над дітьми. Більшість з них були встановлені після деокупації.

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Нагадаємо, 24 червня російські снайпери вбили в окупованому Бердянську українських підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Окупанти звинувачували хлопців у підготовці диверсії на залізниці та переслідували протягом шести місяців. Минулої осені Тиграна викрадали з дому та впродовж п’яти днів катували. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки.

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