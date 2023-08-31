Експосадовця Одеської ОДА судитимуть у справі мільйонних розкрадань на будівництві медамбулаторій

До своєї схеми посадовець залучив ще 5 знайомих, у тому числі двох екскерівників одного з управлінь Одеської облдержадміністрації.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора злочинної схеми та чотирьох його співучасників за фактом розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації, а також службового підроблення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідством встановлено, що організатор – екскерівник одного з підрозділів Одеської обласної державної адміністрації розробив план привласнення бюджетних коштів під час будівництва 6 амбулаторій сімейної медицини за урядовою програмою, ініційованою Президентом України, – «Велике будівництво» об’єктів соціальної інфраструктури на території Одещини.

До своєї схеми посадовець залучив ще 5 знайомих, у тому числі двох екскерівників одного з управлінь Одеської облдержадміністрації.

Для участі в тендері організатор задіяв підприємство одного із співучасників, формальним керівником якого була підконтрольна йому особа, тим самим забезпечивши безперешкодне укладення договорів підряду.

Після отримання підприємством авансових платежів на роботи, підозрювані їх більшою мірою привласнили. На залишені кошти виконали будівельно-монтажні роботи не в повному обсязі, знижуючи при цьому понесені витрати для створення видимості добросовісного виконання договірних зобов’язань.

В подальшому спільники надали сфальсифіковані акти виконаних робіт, завищивши їхній обсяг на понад 7,5 млн грн.

Частину «зароблених» коштів співучасники легалізували шляхом придбання нового автомобіля.

Матеріали стосовно одного з членів угруповання виділені в окреме кримінальне провадження та його оголошено у розшук.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі військового чиновника затримали у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві спорткомплексу для ЗСУ. Слідство стверджує, що посадовець привласнив більше ніж 1 млн бюджетних гривень.