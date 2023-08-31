Вночі ворог обстріляв Слов’янськ на Донеччині.
Про це повідомив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях.
“На жаль, місто обстріляли. Чотири вибухи вночі. Прильоти у сільськогосподарські підприємства у селищі Мирному. Загинула одна людина, охоронець підприємства”, - йдеться в повідомленні.
Зі свого боку, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 30 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Богатирі та Часовому Яру. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранення отримав цивільний чоловік. Його госпіталізували.