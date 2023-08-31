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Ворог обстріляв Слов’янськ, загинув охоронець сільськогосподарського підприємства

Крім того, внаслідок російських обстрілів загинули ще 2 жителя Донеччини у населених пунктах Богатир та Часів Яр.

Ворог обстріляв Слов’янськ, загинув охоронець сільськогосподарського підприємства
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: ЕРА/UPG

Вночі ворог обстріляв Слов’янськ на Донеччині. 

Про це повідомив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях.

“На жаль, місто обстріляли. Чотири вибухи вночі. Прильоти у сільськогосподарські підприємства у селищі Мирному. Загинула одна людина, охоронець підприємства”, - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 30 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Богатирі та Часовому Яру. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранення отримав цивільний чоловік. Його госпіталізували.

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