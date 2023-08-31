Українська армія мала успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, – Генштаб

Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового – Запорізької. Також – у районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області.

Українські захисники продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку армія продовжує вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюється на досягнутих рубежах. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", – йдеться у повідомленні.

Також захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському і Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії у районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Тривають важкі бої.

Нагадаємо, закиди щодо "повільного наступу" українських сил у матеріалі для LB.ua коментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що експерти, які аналізують і коментують перебіг українського спротиву російській агресії, вимушені спиратися на старі знання і не мають оновленого теоретичного багажу.