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Терміни створення в Румунії центру з навчання пілотів F-16 невідомі, - Ігнат

Великобританія вже навчає вчорашніх випускників Харківського університету Повітряних сил.

Терміни створення в Румунії центру з навчання пілотів F-16 невідомі, - Ігнат
Винищувач F-16 Повітряних сил Нідерландів на виставці Royal International Air Tattoo. 2022 рік. Британія.
Фото: Andy Reeve-Smith

Наразі невідомо, коли почне працювати центр з навчання пілотів F-16 в Румунії.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Я не думаю, що це буде швидко, це близько до України, це зручно, безумовно, але не знаю стосовно термінів, коли вони зможуть облаштувати центр для підготовки... Нам треба перенавчати усіх пілотів. Нам треба і центри, і тренажери, і інструктори. Тому що один інструктор теж не може взяти велику кількість пілотів і одночасно їх перенавчати», - зазначив Ігнат.

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Він додав, що Великобританія вже навчає вчорашніх випускників Харківського університету Повітряних сил. Йдеться про пілотів та авіаційних фахівців.

Втім, зауважив Ігат, найкраще проводити навчання в тих центрах, котрі вже працюють, як от в США. 

“Бо допоки ми не навчимо певну кількість хоча б льотного складу, літаки не будуть в Україні”, - наголосив речник Повітряних Сил.

Нагадаємо, Нідерланди, Румунія і компанія Lockheed Martin домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16.

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