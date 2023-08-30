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Актуальна потреба для Херсонщини – нові 50 артезіанських свердловин, - Руслан Стрілець

Роботи з буріння тривають. 

Актуальна потреба для Херсонщини – нові 50 артезіанських свердловин, - Руслан Стрілець
Фото: МВС

Для Херсонської області наразі необхідно 50 нових артезіанських свердловин. 

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

“Попередній дедлайн – 15 жовтня. Прокладання трубопроводів – до 15 листопада. Щоб прискорити виконання цих робіт, Кабінет Міністрів України схвалив рішення, яке спрощує процедуру”, - розповів міністр Міндовкілля Руслан Стрілець. 

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Він нагадав про збитки, які завдала РФ, підірвавши Каховську ГЕС:

  • 70% води Каховського водосховища втрачено; 
  • 600 тис. га територій постраждали; 
  • 146 млрд гривень орієнтовної фінансової шкоди довкіллю. 

Зазначається, що незабаром будуть оприлюднені попередні підсумки роботи місії UNEP в Україні. 

Як раніше повідомлялось, дно колишнього Каховського водосховища, котре залишилось без води, засіяли різними травами. Природоохоронці Національного природного парку “Кам'янська Січ” насіяли рослини, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

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