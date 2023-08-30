Актуальна потреба для Херсонщини – нові 50 артезіанських свердловин, - Руслан Стрілець

Роботи з буріння тривають.

LB.ua в Google News

Для Херсонської області наразі необхідно 50 нових артезіанських свердловин.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

“Попередній дедлайн – 15 жовтня. Прокладання трубопроводів – до 15 листопада. Щоб прискорити виконання цих робіт, Кабінет Міністрів України схвалив рішення, яке спрощує процедуру”, - розповів міністр Міндовкілля Руслан Стрілець.

Він нагадав про збитки, які завдала РФ, підірвавши Каховську ГЕС:

70% води Каховського водосховища втрачено;

600 тис. га територій постраждали;

146 млрд гривень орієнтовної фінансової шкоди довкіллю.

Зазначається, що незабаром будуть оприлюднені попередні підсумки роботи місії UNEP в Україні.

Як раніше повідомлялось, дно колишнього Каховського водосховища, котре залишилось без води, засіяли різними травами. Природоохоронці Національного природного парку “Кам'янська Січ” насіяли рослини, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.