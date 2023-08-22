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Дно колишнього Каховського водосховища засіяли рослинами, - Міндовкілля

Різноманітні трави засіяли природоохоронці Національного природного парку “Кам'янська Січ”.

Дно колишнього Каховського водосховища засіяли рослинами, - Міндовкілля
Фото: Пресслужба Міндовкілля

Дно колишнього Каховського водосховища, котре залишилось без води, засіяли різними травами. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Дно колишнього Каховського водосховища вкрилося конюшиною, люцерною та іншими рослинами”, - йдеться  у повідомленні. 

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В Міндовкілля розповіли, що природоохоронці Національного природного парку “Кам'янська Січ” насіяли рослини, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС на території заповідника “Хортиця” виявили нові археологічні знахідки на території, яка була під водами Дніпра.  

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