Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоПодії

Міністерка оборони Нідерландів відвідала Україну й анонсувала допомогу з дистанційним розмінуванням

Оллонгрен запевнила у подальшій підтримці нашої держави.

Міністерка оборони Нідерландів відвідала Україну й анонсувала допомогу з дистанційним розмінуванням
Кайса Оллонгрен і Олексій Резніков
Фото: Twitter/ Oleksii Reznikov

Україну уже втретє за період російського вторгнення відвідала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і зустрілася з главою Міноборони Олексієм Резніковим.

Про це йдеться на сайті українського відомства.

Під час зустрічі міністри обговорили об'єднання зусиль у забезпеченні відсічі російському вторгненню та реалізацію двосторонніх проєктів для посилення спроможностей Збройних Сил України.

Резніков відзначив важливість рішення уряду Нідерландів приєднатися до спільної декларації G7 щодо надання дострокових безпекових гарантій Україні.

Оллонгрен висловила своє захоплення і повагу до українських захисників і народу та запевнила, що Королівство Нідерланди залишатиметься вірним партнером України й надаватиме нашій державі всіляку підтримку.

"Нашою державою вже було виділено близько 2 млрд євро на різні види допомоги: матеріально-технічну, озброєння, обладнання, ми надавали й мости, і вантажні автомобілі, різного виду транспортні засоби, боєприпаси, медичне обладнання. Зараз, як я знаю, ви стикаєтесь з проблемою замінування територій з надзвичайно великою щільністю. Ми вже допомагаємо зі спеціальним обладнанням для розмінування і намагатимемося цю допомогу розширювати в подальшому. Є рішення, щоб надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть проробляти проходи у інженерних загородженнях", - сказала міністерка оборони Нідерландів.

За її словами, Королівство й надалі працюватиме над подальшим закриттям всіх потреб України, зокрема, в засобах ППО. Йшлося і про підготовку українських пілотів на винищувачах.

"Ми вже погодили програми підготовки для українських пілотів. Плануємо розпочинати навчання у центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16. Безумовно, ми розуміємо, що підготовка передбачає подальшу передачу, і як тільки буде така можливість, все буде доведено до завершення", - зазначила Оллонгрен.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Нідерланди й Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти, інженери й техніки вже розпочали навчання на винищувачах. Мінімальний термін на підготовку пілотів становить шість місяців, скільки мають навчатися інженери й техніки − невідомо.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що F-16 вже був в Україні та сідав на наші аеродроми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies