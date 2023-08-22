Міністерка оборони Нідерландів відвідала Україну й анонсувала допомогу з дистанційним розмінуванням

Україну уже втретє за період російського вторгнення відвідала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і зустрілася з главою Міноборони Олексієм Резніковим.

Про це йдеться на сайті українського відомства.

Під час зустрічі міністри обговорили об'єднання зусиль у забезпеченні відсічі російському вторгненню та реалізацію двосторонніх проєктів для посилення спроможностей Збройних Сил України.

Резніков відзначив важливість рішення уряду Нідерландів приєднатися до спільної декларації G7 щодо надання дострокових безпекових гарантій Україні.

Оллонгрен висловила своє захоплення і повагу до українських захисників і народу та запевнила, що Королівство Нідерланди залишатиметься вірним партнером України й надаватиме нашій державі всіляку підтримку.

"Нашою державою вже було виділено близько 2 млрд євро на різні види допомоги: матеріально-технічну, озброєння, обладнання, ми надавали й мости, і вантажні автомобілі, різного виду транспортні засоби, боєприпаси, медичне обладнання. Зараз, як я знаю, ви стикаєтесь з проблемою замінування територій з надзвичайно великою щільністю. Ми вже допомагаємо зі спеціальним обладнанням для розмінування і намагатимемося цю допомогу розширювати в подальшому. Є рішення, щоб надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть проробляти проходи у інженерних загородженнях", - сказала міністерка оборони Нідерландів.

За її словами, Королівство й надалі працюватиме над подальшим закриттям всіх потреб України, зокрема, в засобах ППО. Йшлося і про підготовку українських пілотів на винищувачах.

"Ми вже погодили програми підготовки для українських пілотів. Плануємо розпочинати навчання у центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16. Безумовно, ми розуміємо, що підготовка передбачає подальшу передачу, і як тільки буде така можливість, все буде доведено до завершення", - зазначила Оллонгрен.

Нагадаємо, Нідерланди й Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти, інженери й техніки вже розпочали навчання на винищувачах. Мінімальний термін на підготовку пілотів становить шість місяців, скільки мають навчатися інженери й техніки − невідомо.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що F-16 вже був в Україні та сідав на наші аеродроми.