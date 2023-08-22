В Авдіївці зараз живуть майже 1700 людей

В Авдіївці Донецької області, де до 2014 року мешкало близько 40 тисяч людей, залишається лише 1691 особа. Переважно це літні люди.

Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє ZN.UA.

"Літнім людям попри все важко ухвалити рішення й залишити свою домівку. Більшість людей — пенсійного віку, хоч є й молодь до 30 років. Зараз уже, звісно, не кажуть, що немає куди їхати чи бракує коштів, як на початку. Тепер, особливо молоді люди, кажуть: "Для чого нам кудись їхати? Так, є ризик для життя 24/7. Так, ми живемо в підвалах. Але нам не треба ні на що витрачати кошти", - наголосив Барабаш.

За його словами, люди отримують гуманітарну допомогу, товари особистої гігієни, медикаменти.

"Останніми тижнями — вже нове пояснення відмови евакуюватися. У нас є дві точки, де стоять "Старлінки" й телевізори, там можна подивитися українські новини. Люди слухають, що повідомляють про успіхи ЗСУ в контрнаступальних діях: хоч вони не настільки активні, але відбуваються, — тож підстав для виїзду, кажуть, у них немає", - додає Барабаш.

Він зазначає, що жителі міста чекають, що лінію фронту посунуть далі. Містяни читають багато російської пропаганди.

"Там розганяють інформацію, що основний удар ЗСУ припаде саме на Донецьк, і мешканці чекають на цю подію", - пояснив Барабаш.

За його словам, евакуацію здійснюють обов’язково на "броньованій капсулі"- це максимум п’ять-шість людей.

"Це інкасаторські мікроавтобуси, вони умовно броньовані, бо той, на якому ми їздимо містом, весь наскрізь пробитий унаслідок прильотів", - відповів Барабаш.

У місті немає спеціалізованого добре броньованого транспорту, який нині необхідний для евакуації, роботи поліції. Волонтери розвозять продукти та іншу допомогу лише на таких авто. За рахунок бюджету їх купувати та ремонтувати не можуть, усе - за волонтерські гроші. Під час евакуації на людей одягають додатково бронежилети, каски й намагаються вивезти їх в короткі проміжки між обстрілами.

"Під час повітряної тривоги в Донецьку ми ніколи не веземо людей, бо 99,9% ймовірності, що ракета до Авдіївки прилетить - це вже як догма", - наголошує він.

За його словами, є випадки, коли евакуйовані люди поверталися. Нещодавно повернулися три родини буквально наступного дня після евакуації.

Нагадаємо, що СБУ затримала чоловіка, який "зливав" росіянам позиції української артилерії під Авдіївкою.