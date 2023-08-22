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ПВК "Вагнер" в Україні сьогодні не воює, - ГУР

Воюють окремі бойовики.

ПВК "Вагнер" в Україні сьогодні не воює, - ГУР
Фото: скріншот

Терористичне угруповання Вагнера як структура наразі не бере участі у бойових діях в Україні. 

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує LIGA.net.

"Якщо ми говоримо про присутність вагнерівців в України, то мається на увазі структурно. Терористична організація ПВК "Вагнер" в Україні сьогодні не воює. І найближчим часом не планується її залучення до повномасштабної війни Росії проти України", – сказав він.

Представник ГУР додав, що ця ситуація відстежується. Юсов зауважив, що окремі терористи з досвідом бойових дій, зокрема серед вагнерівців, воюють проти України, але це не має системного характеру.

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Раніше Юсов зазначив, що переміщення "вагнерівців" у Білорусі і напруження на кордоні з Польщею та країнами Балтії покликане, зокрема, відволікти сили і засоби допомоги від України.

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