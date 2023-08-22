Лідери 11 балканських та східноєвропейських держав підписали спільну декларацію на підтримку України

Лідери 11 балканських та східноєвропейських держав підписали учора в Афінах (Греція) спільну декларацію на підтримку територіальної цілісності України, передає The Guardian з посиланням на AFP.

Серед підписантів - лідери Сербії, Молдови, Чорногорії, Румунії, Косова, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії, а також Греції.

Документ підписали у присутності Президента Володимира Зеленського. Партнери висловили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

На саміті Україна-Балкани також були присутні президенти Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн.

Лідери країн також висловили підтримку та вдячність за зусилля Зеленського щодо "встановлення принципів миру відповідно до Статуту ООН".

Нагадаємо, Президент вчора прибув до Греції, де мав зустріч з керівництвом держави, а також Єврокомісії. Афіни заявили, що допоможуть з навчанням українських пілотів на винищувачах.

Згодом Зеленський провів переговори з очільником Сербії Александаром Вучичем. Також відбулися зустріч з прем'єрами Болгарії та Хорватії.