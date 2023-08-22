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Данія почала навчати українських пілотів на F-16

На данську базу прибули вісім пілотів.

Данія почала навчати українських пілотів на F-16
F16
Фото: Wikipedia

Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. 

Про це заявили Збройні сили Данії, повідомляє The Guardian.

"Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Данія поставить Україні 19 літаків F-16. Країна має 43 винищувачі F-16, але з міркувань безпеки не розкриває, скільки з них перебуває в експлуатації.

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Нагадаємо, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель допустив, що ЄС частково компенсує витрати держав-членів, які передадуть Україні винищувачі F-16.

Як заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, Україні потрібно близько 128 винищувачів для отримання переваги в небі та заміни старого авіаційного парку.

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