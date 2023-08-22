Окупанти планують затопити шість паромів у районі Керченського мосту

Зараз вони проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому.

Російські окупанти планують затопити шість паромів з метою створення захисної смуги перед Керченським мостом.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"У районі Керченської протоки, поблизу незаконного моста між Росією та тимчасово окупованим Кримом російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР МО, окупанти планують затопити щонайменше шість плавзасобів вказаного типу з метою створення захисної смуги.

Між затопленими поромами росіяни мають намір встановити бонові загородження. У такий спосіб ворог прагне захистити Керченський міст від ураження.

Раніше про організацію двох атак на Кримський міст – у жовтні минулого року та у липні 2023-го – розповів голова СБУ Василь Малюк.

За рік на Кримському мосту двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. Автомобільний рух мостом відновили в лютому 2023 року, залізничний – у травні.

Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.