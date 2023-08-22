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Російські війська за день двічі атакували Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілів були пошкоджені будівлі.

Російські війська за день двічі атакували Дніпропетровщину
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська двічі за день 22 серпня атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді.

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Внаслідок російських обстрілів було пошкоджене приватне підприємство та житловий будинок. 

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, росіяни обстріляли близько 13:00 околицю міста Середина-Буда на Сумщині. Окупанти вдарили з міномета і гранатомета з території РФ. В результаті отримали поранення четверо чоловіків.

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