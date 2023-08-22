Російські війська за день двічі атакували Дніпропетровщину

Російські окупаційні війська двічі за день 22 серпня атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді.
Внаслідок російських обстрілів було пошкоджене приватне підприємство та житловий будинок.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, росіяни обстріляли близько 13:00 околицю міста Середина-Буда на Сумщині. Окупанти вдарили з міномета і гранатомета з території РФ. В результаті отримали поранення четверо чоловіків.