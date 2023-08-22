Українські бійці стримують наступ росіян біля Мар’їнки і відбили атаки ворога в районі Авдіївки, - Генштаб

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки, а на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ ворожих військ у районі Мар’їнки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби на фронті відбулись 26 бойових зіткнень.

Росія завдала два ракетні та 38 авіаційних ударів, здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника та два - по зенітно-ракетних комплексах. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та важку вогнеметну систему ТОС-1А росіян.

Ситуація на фронті станом на 18.00 22 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Твердохлібове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Твердохлібове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; на Лиманському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Твердохлібового та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Званівка, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Твердохлібового та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Званівка, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка Донецької області; на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Уманське Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Уманське Донецької області; на Мар’їнському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому росіяни завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Червоне, Затишшя Запорізької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Червоне, Затишшя Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Комишани Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley.

Тим часом розвідка повідомляє, що терористичне угруповання Вагнера як структура наразі не бере участі у бойових діях в Україні. Воюють лише окремо "вагнерівці".