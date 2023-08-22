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Президент Польщі Дуда заявив, що Росія перекидає тактичну ядерну зброю до Білорусі

"Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо", - сказав польський президент.

Президент Польщі Дуда заявив, що Росія перекидає тактичну ядерну зброю до Білорусі
Анджей Дуда
Фото: Іван Станіславський

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія вже перебуває в процесі перекидання ядерної зброї малої дальності в Білорусь, передає The Associated Press.

Дуда зробив цю заяву на спільній пресконференції із президентом Португалії Марселу Ребелу де Созою.

"Я розповідав президенту про реалізацію заяви Володимира Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі. Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо", - сказав Дуда.

Він не повідомив подробиць, але сказав, що "очевидно, це змінює архітектуру безпеки в нашій частині Європи" та на східному фланзі НАТО. 

Де Соза пообіцяв продовжувати підтримувати боротьбу України та інших країн регіону, заявивши, що це так само важливо для Португалії.

"Ми єдині, ми солідарні, без жодних вагань, і я взяв до уваги занепокоєння Польщі з приводу того, що можна розуміти як необхідність уважно стежити за будь-якими кроками, які можуть поставити під сумнів східні кордони Європейського Союзу чи НАТО",  сказав президент Португалії.

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Нагадаємо, минулого місяця розвідувальне управління Міністерства оборони США повідомило, що "не бачить підстав сумніватися" у словах президента Росії Володимира Путіна про те, що перша партія російської ядерної зброї вже знаходиться у Білорусі.

Тим часом американський президент Джо Байден вважає, що немає реальної перспективи застосування Росією ядерної зброї.

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