Після руйнування Каховської ГЕС на Хортиці виявили нові археологічні знахідки

Співробітники заповідника знайшли декілька сотень археологічних предметів з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС на території заповідника “Хортиця” виявили нові археологічні знахідки на території, яка була під водами Дніпра.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Внаслідок зруйнування Каховської ГЕС росіянами та різкого спаду рівня води оголилась значна ділянка берегової смуги. Вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра”, - повідомили в пресслужбі.

Співробітники Національного заповідника “Хортиця” після підриву росіянами Каховської ГЕС знайшли декілька сотень археологічних предметів з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів.

Зокрема, були знайдені археологічні пам’ятки:

Кераміка різного часу та призначення, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ століттям;

Знаряддя з кременю представлені давніми інструментами для полювання або обробки;

Металеві речі представлені широким колом знахідок. Найцікавіші з них – монети, бо вони найкраще за все датуються та можуть нести низку корисної інформації.

Крім того, були знайдені скляні уламки від середньовічних пляшок та навіть скляні бомби.

Нагадаємо, на раніше затопленій ділянці берега Національного заповідника "Хортиця" виявили старовинний човен-моноксил, якому може бути від 300 до 500 років.

За даними МКІП, збитки для культурної спадщини внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС можуть сягнути десятків мільйонів гривень. Раніше Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для нацпарків. Для нацпарку "Великий Луг" вони склали понад 15 млрд гривень, "Кам’янська Січ" - понад 73 млрд гривень.