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У Києві пройде Bouquet Kyiv Stage-2023

Більшість із творів, що увійдуть до програми, створені під час війни.

У Києві пройде Bouquet Kyiv Stage-2023
Фото: Bouquet Kyiv Stage

З 17 по 20 серпня на території заповідника «Софія Київська» відбудеться шостий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Про це повідомила пресслужба заходу.

Тема цьогорічного фестивалю — «Дорогу підкорює той, хто іде!». Bouquet Kyiv Stage-2023 традиційно складатиметься з музичної, виставкової, театральної, екскурсійної, дитячої, кінопрограми та бесід під ясенем. 

Більшість з творів, що увійдуть до програми фестивалю, були створені під час повномасштабної війни. У фестивалі візьмуть участь митці, які сьогодні знаходяться в лавах ЗСУ, та ті, хто в тилу активно пропагують українську культуру.

Музична програма представить багато премʼєрних творів і музики написаної протягом останнього року. Серед подій: День музики Сильвестрова, який об’єднає фортепіанну, вокальну, хорову й електронну музику, презентація програми маловідомих українських композиторів «Re-Vision. В. Задерацький, О. Лебедєв», музична вистава «Земля – Пісня» на основі найдавніших українських традиційних пісень, концерт “Невідомий український модернізм: Яновський, Якименко, Сениця”, джазові концерти та концерт до 30-річчя ансамблю солістів «Київська камерата», присвята Валерію Матюхіну. 

КіноБукет представить тему «Культура vs війна» та включатиме понад 20 фільмів. Серед них: прем’єри стрічок про митців на війні - Сергія Жадана, Тараса Компаніченка та гурту Антитіла.

У межах фестивалю пройдуть чотири виставкових проєкти: 

- “Протистояння” Олександра Дубовика: більшість робіт, які увійшли до експозиції, написані художником після 24 лютого;

- “Музей Фрагментів Війни”: реальні історії очевидців війни, представлені артефактами, які надали самі свідки;

- Фотовиставка «Культура vs війна» кінооператора Сергія Михальчука, який зараз служить в лавах ЗСУ;

- Виставка одеських фотографів Костянтина та Влади Ліберових.

Театральна програма буде представлена виставою “У темряві” за участі Катерини Кістень та Ігоря Рубашкіна. 

Екскурсійна програма присвячена тисячолітній історії Софійського собору; її доповнить музична програма. 

Також на Bouquet Kyiv Stage пройдуть дитячі майстер-класи з виготовлення оберегів для захисників України. 

Нагадаємо, ЮНЕСКО пропонує включити до Списку всесвітньої спадщини, що під загрозою, Софію Київську.

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