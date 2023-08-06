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Тризуб встановили на "Батьківщину-матір" у Києві

Остаточно роботи планують завершити до 24 серпня.

Тризуб встановили на "Батьківщину-матір" у Києві
Фото: Ян Доброносов

Рано вранці в неділю, 6 серпня, конструкцію тризуба підняли і почали закріплювати на монументі "Батьківщина-мати" у Києві.

Про це повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війні.

"6 серпня сталевий Тризуб піднявся на висоту 90 м - до щита найвищого монумента Європи "Батьківщина-мати". Це сталося в межах проєкту "Тризуб Батьківщини" та процесу декомунізації", - ідеться в повідомленні.

Після цього робітникам ще належить привести до ладу зовнішній вигляд щита з новим гербом. Для його оновлення було знято частину сталевих плит, що покривають конструкцію щита зовні. Остаточні роботи планують завершити до 24 серпня.

Монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.

Згідно з законом про заборону комуністичної символіки, місцева влада зобов'язана знести всі пам'ятники радянським діячам. Незважаючи на те, що пам'ятник "Батьківщина-мати" пов'язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати.

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Нагадаємо, минулого тижня з монумента почали знімати радянський герб. Ексглава Мінкульту Олександр Ткаченко повідомляв, що заміна символіки вартуватиме 28 мільйонів гривень, але кошти з держбюджету на це брати не будуть.

Монумент також перейменують на "Україна-мати".

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