Стрічка «20 днів у Маріуполі» виходить у прокат

Стрічка «20 днів у Маріуполі» лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова виходить у прокат 31 серпня. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».

Стрічка зображує облогу міста протягом 20 днів після нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.

Фільм створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

Мстислав Чернов і Євген Малолєтка стали лауреатами міжнародних нагород, зокрема Deutsche Welle Freedom of Speech Award (Німеччина), Knight International Journalism Awards (США), Biagio Agnes Award (Італія), Bayeux Calvados-Normandy Award (Франція), а також українських Премії імені Георгія Ґонґадзе та Премії «Української правди».

Вперше картина побачила світ на «Санденсі» — одному з головних фестивалів незалежного кіно у США — у секції World Cinema Documentary Competition. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де «20 днів у Маріуполі» став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.

Також картина отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), Sheffield DocFest (Велика Британія), DocEdge (Нова Зеландія), Премій Cinema for Peace (Німеччина) та Royal Television Society (Велика Британія).