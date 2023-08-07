Російська оперна співачка Анна Нетребко подає позов проти Метрополітен-опери

Її звільнили з театру після відмови засудити президента РФ Володимира Путіна за вторгнення в Україну.

Російська оперна співачка Анна Нетребко подала позов до Окружного суду США на Мангеттені проти Метрополітен-опери. Вона звинуватила театр у дискримінації через те, що вона є росіянкою.

Про це пише The New York Times.

Нетребко звільнили у 2022 році після того, як вона відмовилася засудити президента Росії Володимира Путіна. У скарзі вона звинувачує Метрополітен та його керівника Пітера Гелба у дискримінації через те, що вона є росіянкою, у "наклепницьких" заявах про неї в пресі, у порушенні контрактів (Нетребко не заплатили за частину втраченої роботи). А також тому, що звільнення "завдало шкоди стосункам Нетребко з аудиторією, зокрема заохочуючи протести проти її виступів".

Співачка також стверджує, що їй завдали "сильних душевних страждань та емоційних переживань", включно з "депресією, приниженням, збентеженням, стресом і тривогою, а також емоційним болем". Вона вимагає від оперного театру відшкодування збитків у розмірі 360 000 доларів.

В свою чергу Метрополітен заперечив претензії співачки. У заяві компанії йдеться, що позов пані Нетребко не має підстав. Пітер Гелб підтримав рішення Метрополітену про розірвання зв'язків з Нетребко. На початку 2023 року він зазначив, що дуже важливо, щоб позиція Метрополітен-опери не змінилася. "Доки Україна не виграє війну".

Нагадаємо, Нетребко раніше подала скаргу на Метрополітен-оперу через Американську гільдію музичних артистів (профспілка, що представляє інтереси оперних виконавців). У лютому 2023 року Метрополітен зобовʼязали виплатити їй понад 200 000 доларів за 13 скасованих виступів через контрактну угоду, яка вимагає від установ платити виконавцям, навіть якщо вони згодом вирішили не залучати їх.

Метрополітен стверджував, що Нетребко не мала права на виплату через її відмову виконати вимогу компанії засудити Путіна, що, на думку роботодавців, порушило їхнє положення про поведінку.

У 2014 році Анна Нетребко пожертвувала 1 млн рублів оперному театру в Донецьку. На той момент місто вже перебувало у російській окупації.