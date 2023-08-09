НАЗК сформувало базу арт-об’єктів, які належать підсанкційним росіянам

Національне агентство з питань запобігання корупції запустило новий розділ “Війна і Мистецтво” на порталі “Війна і Санкції”. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Розділ містить базу даних щодо об’єктів мистецтва, які належать підсанкційним особам, були продані чи куплені ними починаючи з 2014 року.

Наразі в розділі є інформація про понад 300 арт-об’єктів, вартість яких оцінена в 2,2 млрд доларів. Серед їхніх власників – репер Тимур Юнусов (Тіматі), модель Дар’я Жукова, олігархи Михайло Фрідман, Роман Абрамович, Дмитро Риболовлєв, Петро Авен та інші особи, які знаходяться під санкціями через пряме сприяння війні Росії проти України. Серед зафіксованих у базі творів: роботи Клода Моне, Густава Клімта, Енді Воргола, Огюста Родена, Пабло Пікассо, Василя Канданського, Леонардо да Вінчі та ін. Розділ дозволяє повідомити про мистецький об’єкт, який перебуває у власності підсанкційних росіян; він перебуває в стадії наповнення та вдосконалення, незабаром мають з’явитись функції фільтрування інформації за категоріями. Інформація, представлена в розділі, зібрана з відкритих джерел.

За задумом НАЗК, база даних має допомогти відстежувати порушення санкцій у світових операціях на ринку предметів мистецтва, спростити доброчесним учасникам артринку проведення “санкційних” перевірок та ускладнити для російських олігархів продаж таких активів. Проєкт також має на меті подальшу заморозку цих активів, конфіскацію і передачу їх Україні.

Нагадаємо, на війні загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко. З перших місяців повномасштабної війни вона захищала Україну в лавах ЗСУ.