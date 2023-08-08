Японія закликала Іран повернутися до виконання ядерної угоди (JCPOA) від 2015 року.

Японія висловила серйозну стурбованість розширенням ядерної діяльності Ірану.

Про це повідомляє МЗС Японії.

У понеділок, 7 серпня, провели зустріч міністри закордонних справ Японії та Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян та Хаясі Йосімаса.

На початку зустрічі міністр закордонних справ Хаясі привітав візит міністра Аміра Абдоллахіана до Японії та заявив, що Японія продовжує співпрацю з Іраном у таких сферах, як медицина, навколишнє середовище та зменшення ризику стихійних лих. Як давній друг Ірану Японія має намір продовжувати відвертий діалог з Іраном.

У відповідь міністр Амір Абдоллахян заявив, що Іран хоче продовжувати та зміцнювати діалог і співпрацю з Японією.

Міністри обмінялися відвертими думками щодо останніх подій навколо ядерної проблеми Ірану. Міністр закордонних справ Хаясі заявив, що Японія підтримує Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) і серйозно стурбована розширенням ядерної діяльності Ірану.

Японія також закликала Іран вжити конструктивних заходів, включаючи повну та безумовну співпрацю згідно зі Спільною заявою між Іраном та МАГАТЕ. У відповідь міністр Амір Абдоллахян заявив, що Іран домагається відновлення СВПД шляхом переговорів, і висловив свою вдячність за дипломатичні зусилля Японії та заявив, що Іран прагне продовжувати тісне спілкування з Японією з цього питання.

Також міністр закордонних справ Хаясі підтвердив позицію Японії щодо російського вторгнення в Україну та закликав Іран до конструктивної відповіді.

Зазначимо, Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Acti‎tion) був підписаний у Відні 14 липня 2015 між Іраном, п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН (США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану. Серед іншого, Іран погодився ліквідувати свої запаси середньозбагаченого урану, скоротити свої запаси низькозбагаченого урану на 98% і скоротити приблизно на дві третини кількість своїх газових центрифуг протягом 13 років.

Протягом наступних 15 років Іран погоджувався збагачувати уран лише до 3,67%.

За угодою, для моніторингу та перевірки дотримання Іраном угоди Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) матиме регулярний доступ до всіх ядерних об’єктів Ірану. Угода передбачає, що в обмін на перевірене дотримання своїх зобов’язань Іран отримає пом’якшення від ядерних санкцій США, Європейського Союзу та Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, у червні Іран спростував повідомлення про те, що країна веде переговори зі США про тимчасову ядерну угоду, щоб домогтися послаблення санкцій.

Також зазначимо, що співробітники розвідки США вважають, що завод з виробництва безпілотників, який РФ будує за допомогою Ірану, може мати значний вплив на війну.