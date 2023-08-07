Вперше з часів Януковича ЄСПЛ розглядає рішення про політичні переслідування в Україні через дії САП та НАБУ, - правозахисники

Громадські діячі, представники правозахисних організацій заявляють про наявність у врученні підозри адвокату, народному депутату України VIII скликання Георгію Логвинському “ознак переслідування з нелегітимною метою”. Про це вони оголосили у спільній заяві.

10 липня Національне антикорупційне бюро України вручила Логвинському підозру заочно в межах кримінального провадження, яке НАБУ розслідує за підозрою колишнього заступника міністра юстиції й колишнього Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ у заволодінні 54 млн грн коштів державного бюджету шляхом виконання рішення ЄСПЛ у справі “Золотой Мандарин Ойл” проти України. І оголосило Логвинського в розшук.

“Харківською правозахисною групою, яка спеціалізується на взаємодії з ЄСПЛ (більш ніж 70% успішних справ за статтями 2, 3, 5 Конвенції проти України в ЄСПЛ були представлені фахівцями Харківської правозахисної групи) спільно з іншими, в тому числі міжнародними, експертами у галузі застосування Конвенції, суддями ЄСПЛ ad-hoc в рамках надання amicus curiae було проведено ґрунтовний юридичний аналіз матеріалів кримінального провадження та загальнодоступних матеріалів. У ході аналізу нами було встановлено кричущі порушення прав людини, які, на нашу думку, свідчать про іншу мету розслідування, ніж відправлення правосуддя”, - заявляють правозахисники.

Вони зазначать, що вказували на політичні мотиви переслідування у даному провадженні ще в 2018 році.

“Наші висновки були повністю підтверджені рішенням Пленуму ЄСПЛ від 06.07.2020 року, коли всім складом Європейського суду було встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань внаслідок непрофесійних дій окремих посадових осіб НАБУ, які здійснювали таємне стеження та збирання доказів в порушення норм національного та міжнародного права, здійснювали тиск на учасників процесу та інші порушення. Суд, який “не тільки має право, але й зобов’язаний позбавити імунітету в будь-якому випадку, коли імунітет буде перешкоджати відправленню правосуддя” вперше в історії відмовив у знятті дипломатичного імунітету з Георгія Логвинського, чоловіка судді ЄСПЛ від України Анни Юдківської”, - йдеться у заяві.

За словами громадських діячів, на даний час на фінальній стадії в Європейському суді з прав людини знаходяться заяви Георгія Логвинського та заяви підозрюваних у вказаному к/п проти України у зв’язку з порушенням при здійсненні розслідування норм Конвенції із захисту прав людини і основних свобод, зокрема, ст. 6 (право на справедливий суд), ст. 8 (право на повагу до особистого життя) та ст. 18 (Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені.). Вони ще у 2021 році пройшли стадію комунікації та очікують розгляду по суті.

“Ця справа вже мала негативні наслідки для України. Розслідування прямо втручається в діяльність ЄСПЛ, на розгляді в якому знаходяться у фінальній стадії міждержавні справи “Україна проти Росії”, а також кілька тисяч приєднаних до них індивідуальних скарг громадян України, які мають стратегічне значення для подальших стягнень збитків з РФ на користь України (на сотні мільярдів євро). Вказане кримінальне провадження свого часу загальмувало розгляд цих справ ЄСПЛ і завдавало шкоди позиціям України.

Вже завдано істотної шкоди бюджету України. Адже саме через це кримінальне провадження Мін’юст офіційно поінформував ЄСПЛ, що подальше укладення угод про дружнє врегулювання та односторонніх декларацій неможливо, що істотно збільшує бюджетні витрати на виплату компенсацій — і за ці роки державний бюджет втратив сотні мільйонів гривень!” - йдеться у заяві.

Правозахисники зазначають, що неодноразово зверталися до САП та Генеральної прокуратури з 2018 року з попередженням про такі наслідки.

“З огляду на всі наведені факти, вказана справа ризикує стати першою, за якою можуть бути ухвалені рішення про політичні переслідування в Україні після повалення режиму Януковича. Вимагаємо від керівництва САП ухвалити рішення на захист інтересів держави та верховенства права і закрити це ганебне кримінальне провадження”, - йдеться у заяві.

Звернення підписали: Мустафа Джемілєв (народний депутат України, лідер кримськотатарського народу), Євген Захаров (директор Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, співголова Міжнародної Асоціації “Меморіал”), Йосиф Зісельс (виконавчий співпрезидент Вааду України, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України, віце-президент Світового єврейського конгресу), Ігор Козловський (вчений, релігієзнавець, письменник, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків).