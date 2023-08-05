Порошенко про саміт в Саудівській Аравії: треба об’єднати зусилля світу і тиснути на Росію, щоб вона припинила війну

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко вважає, що саміт в Саудівській Аравії – це важлива ініціатива для тиску на Росію, а ключовою передумовою для мирних переговорів може бути лише відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Al Jazeera».

«Як спонукати Росію до цього? По-перше, у нас є один із найкращих дипломатів у світі, який надзвичайно ефективно веде переговори з Росією. І ім’я цього дипломата – Збройні Сили України», – зазначив експрезидент.

«І другий інструмент для миру – санкції. Якщо ми скоротимо російський грошовий потік, російський експорт, щоб обмежити здатність фінансувати війну, це буде ще одна важлива річ. Саудівська Аравія є ключовим гравцем на нафтовому ринку, вона має надзвичайно ефективний інструмент у своїх руках», – констатував Порошенко.

На його думку, не тільки Захід, а й глобальний Південь, глобальний Схід з Азією також залучені в цю глобальну кризу через російську агресію.

«Я дуже сподіваюся, що в результаті цього саміту ми матимемо комюніке, яке тиснутиме на росію, щоб вона припинила війну. Це – війна не тільки проти України, не тільки проти Європи. Це війна проти всього світу. Бо зараз через блокування росією чорноморських портів України, українського зерна 400 мільйонів людей у своїх країнах голодують. Зараз на 15 відсотків через росію подорожчає зерно як основний продукт харчування. Це погіршує життя найменш розвинених націй, найбідніших у світі. І роль Саудівської Аравії та гостей саміту, безумовно, була б дуже важливою», – резюмував Петро Порошенко.