Арахамія заявив, що щодо виключення Торохтія з фракції "був тиск", і що він не може слідкувати за мораллю дружин депутатів

Керівник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував, чому з політсили не виключили народного депутата Богдана Торохтія, поміченого журналістами на відпочинку за кордоном, а інші депутати за відпустки позбулися членства або і мандатів. У інтервʼю "РБК-Україна" Арахамія запевнив, що "уважно вивчив" історію з Торохтієм.

Як відомо, Торохтій втрапив у скандал зарядки журналістському розслідуванню. Bihus info зʼясувало, що нардеп протягом війни три місяці перебував за кордоном, а його дружина встигла придбати в Болгарії нерухомість та змінити декілька елітних авто.

"Дружина Торохтія не належить до нашої політичної партії. Ще до того, як вони були одружені, вона вже вела такий самий, скажімо так, демонстративний спосіб життя, з Майбахами, Бентлі та іншими речами, які на той момент не стосувалися навіть самого Торохтія. Коли трапилася ця історія, я її уважно вивчав. Враховуючи те, що і після укладення шлюбу з Торохтієм вона не змінила своїх звичок, не перестала користуватися Інстаграмом, і гуляла за ті гроші, які вона має", – прокоментував це Арахамія.

Він вважає, що окреме джерело коштів Аліни Левченко легко перевірити, порівнявши її статки до шлюбу з Торохтієм.

"Якби вона до весілля з ним їздила на Ланосі, а потім почала їздити на Мерседесі, це була б інша справа. Тож тут виключно моральний аспект. Я, як можу, намагаюся стежити за мораллю депутатів, але за мораллю їхніх дружин я вже стежити не можу", – сказав він.

Щодо того, чому Торохтій обійшовся за подорожі за кордон без санкцій з боку політсили, Арахамія сказав, що тоді ще "можна було так робити".

"Тоді йому було виписано відпустку, на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував. Це не Арістов із Мальдівами. Але все одно, ви не уявляєте скільки разів я з використанням нецензурної лексики розмовляв з Торохтієм. Я навіть із дружиною його познайомився, і їй це висловив. Але все ж таки це трохи не та ситуація. Тут є деякі спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити нашу фракцію. А щодо Арістова на нас ніякого тиску не було. Як тільки з'явилася інформація від журналістів, ми одразу верифікували інформацію та миттєво ухвалили рішення. По Торохтію був тиск, але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися", – впевнений він.

Арахамія вважає, що політичні опоненти хочуть зменшити фракцію "Слуги народу", щоб вони втратили монобільшість і довелося формувати коаліцію.

Про подружжя Левченко і Торохтія журналісти зробили два розслідування. У другому йшлося про те, що нардеп і дружина були у Болгарії, Еміратах, Греції, Туреччині та Катарі. Загалом Торохтій від початку повномасштабного вторгнення і до червня 2023 вісім разів був за кордоном. Під час повномасштабного вторгнення Левченко також стала власний автомобілів та нерухомості. Левченко після розслідування була звільнена з ДП "Антонова", де вона була радницею в.о. директора.

Торохтій – не єдиний "слуга народу", який побував за кордоном під час воєнного стану з питань, очевидно не повʼязаних із роботою. Арістов за свої поїздки та, ймовірно, службове підроблення, позбувся мандату і отримав підозру. Холодов позбувся мандату, але підозру не отримав. Микола Тищенко, який був у Таїланді, виключений з фракції та партії.