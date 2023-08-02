ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраним нардепом замість "слуги народу" Арістова

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраним народним депутатим замість Юрія Арістова.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Зазначається, що до Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 27 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження Арістова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".

"ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Арістова в липні помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, на приватному острові Ітхаафуші (Мальдіви).

ДБР встановило, що депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості про термін свого перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України. На підставі зібраних доказів 27 липня Арістову вручили повідомлення про підозру.

Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень. Верховна Рада достроково припинила його повноваження 27 липня, а 28 липня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Арістов – депутат-списочник, тож після виключення з фракції автоматично міг би втратити мандат. На відміну від його колишнього колеги по СН Миколи Тищенка, якого виключили за відвідини Таїланду. Він втратив членство в фракції та партії, але продовжує бути народним депутатом.