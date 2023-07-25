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Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень після розслідування про відпочинок на Мальдівах

Її розглянуть на найближчому засіданні.

Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень після розслідування про відпочинок на Мальдівах
Фото: Ruslan Stefanchuk Facebook

Народний депутат Юрій Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень після публікації розслідування про його відпочинок на Мальдівах.

Заява буде розглянута на найближчому засіданні Верховної Ради. Про це спікер Руслан Стефанчук повідомив у фейсбук

"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України", – написав він, опублікувавши фото написаної від руки заяви. 

Учора журналісти "Слідства інфо" повідомили, що Арістов у середині липня відпочивав у дорогому готелі на Мальдівах. Гостя з таким іменем підтвердили працівники готелю, але зазначили, що він уже виїхав. Сам Арістов депутатам не відповів, а його прессекретарка попросила написати запит, на який станом на момент публікації теж не відповіла.

У фракції "Слуга народу", до складу якої входить депутат, ініціювали призупинення членства, а також сказали, що перевірять дані про відпочинок та, в разі підтвердження, ініціюватимуть складання ним повноважень. 

Арістов – депутат-списочник, тож після виключення з фракції автоматично міг би втратити мандат. На відміну від його колишнього колеги по СН Миколи Тищенка, якого виключили за відвідини Таїланду. Він втратив членство в фракції та партії, але продовжує бути народним депутатом. 

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