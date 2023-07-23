“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
У Криму - вибухи, горить нафтобаза, також окупанти перекривали Кримський міст
У Криму - вибухи, горить нафтобаза, також окупанти перекривали Кримський міст
ГоловнаПолітика

Кулеба обговорив продовольчу безпеку зі своїм колегою в Екваторіальній Гвінеї

Україна налаштована на зміцненні зв'язків з Африканським Союзом.

Кулеба обговорив продовольчу безпеку зі своїм колегою в Екваторіальній Гвінеї
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Екваторіальної Гвінеї в рамках свого третього африканського туру. 

“Ми з моїм колегою Сімеоном Ангуе провели переговори щодо двосторонніх проєктів у сфері торгівлі, охорони здоров’я та освіти”, − написав міністр у Твіттері. 

Сторони також зосередилися на продовольчій безпеці в Африці. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Україна налаштована на зміцненні зв'язків з Африканським Союзом, наголосив Кулеба.

Фото: Дмитро Кулеба

Нагадаємо, Кулеба розпочав третє турне країнами Африки на тлі загострення глобальної продовольчої кризи після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies