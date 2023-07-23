Україна налаштована на зміцненні зв'язків з Африканським Союзом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Екваторіальної Гвінеї в рамках свого третього африканського туру.

“Ми з моїм колегою Сімеоном Ангуе провели переговори щодо двосторонніх проєктів у сфері торгівлі, охорони здоров’я та освіти”, − написав міністр у Твіттері.

Сторони також зосередилися на продовольчій безпеці в Африці.

Україна налаштована на зміцненні зв'язків з Африканським Союзом, наголосив Кулеба.

Фото: Дмитро Кулеба

I arrived in Equatorial Guinea as part of my third African tour. My counterpart Simeón Angüe and I held talks on bilateral projects in trade, health care, and education. We also focused on food security in Africa. Ukraine is committed to strengthening ties with the African Union. pic.twitter.com/P76wyycuTt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Нагадаємо, Кулеба розпочав третє турне країнами Африки на тлі загострення глобальної продовольчої кризи після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.