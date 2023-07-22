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Наш прапор має два кольори, під якими ми захищаємо всі кольори ЛГБТ-прапора, – посол України в Німеччині

Олексій Макеєв відвідав ЛГБТ-ходу в Берліні.

Наш прапор має два кольори, під якими ми захищаємо всі кольори ЛГБТ-прапора, – посол України в Німеччині
ЛГБТ-хода в Берліні, 22 липня 2023
Фото: EPA/UPG

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв взяв участь в ЛГБТ-ході в Берліні. 

Про це він повідомив у Twitter. 

“Свобода. рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми сьогодні відзначаємо в Берліні і водночас захищаємо в Україні. Наш прапор має два кольори, під якими ми захищаємо всі кольори ЛГБТ-прапора!” – написав Макеєв.

У ході взяла участь й колона українців.

Як повідомляє DW, за оцінками організаторів, у заході взяли участь до 500 тисяч осіб.

Близько 70 різних організованих колон з автобусів і пішоходів пройшли через центр столиці Німеччини до мітингу перед Бранденбурзькими воротами.

"Різноманітність - наша сила", - написав у Twitter канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), вітаючи учасників прайду. Над його канцелярією зранку підняли ЛГБТ-прапор. 

Участь у параді цього року взяла організована колона під українським прапором, яка пройшла вулицями Берліна з девізом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь гордий, як Україна".

Люди йшли з прапорами України та ЛГБТ-руху, в національних костюмах, вигукуючи гасла "Війна не закінчена", "Слава Україні".

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