Посол України в Німеччині Олексій Макеєв взяв участь в ЛГБТ-ході в Берліні.

Про це він повідомив у Twitter.

“Свобода. рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми сьогодні відзначаємо в Берліні і водночас захищаємо в Україні. Наш прапор має два кольори, під якими ми захищаємо всі кольори ЛГБТ-прапора!” – написав Макеєв.

Freedom. Equality. Diversity 🏳️‍🌈



Das sind Werte, die wir heute in #Berlin feiern und gleichzeitig in der Ukraine verteidigen.



Unsere Fahne hat zwei Farben 💙💛, unter der wir alle Farben der 🌈 -Flagge verteidigen!#CSDBerlin @VitscheBerlin @kaiwegner pic.twitter.com/wzHygLoyFM — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) July 22, 2023

У ході взяла участь й колона українців.

Як повідомляє DW, за оцінками організаторів, у заході взяли участь до 500 тисяч осіб.

Близько 70 різних організованих колон з автобусів і пішоходів пройшли через центр столиці Німеччини до мітингу перед Бранденбурзькими воротами.

"Різноманітність - наша сила", - написав у Twitter канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), вітаючи учасників прайду. Над його канцелярією зранку підняли ЛГБТ-прапор.

Участь у параді цього року взяла організована колона під українським прапором, яка пройшла вулицями Берліна з девізом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь гордий, як Україна".

Люди йшли з прапорами України та ЛГБТ-руху, в національних костюмах, вигукуючи гасла "Війна не закінчена", "Слава Україні".