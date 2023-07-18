Кулеба закликав ООН підтримати українську Формулу миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-члени ООН підтримати українську Формулу миру та працювати над її втіленням.

Про це Кулеба заявив на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо України.

"Російська агресія проти України має припинитися. Нам потрібен всеосяжний, справедливий і довготривалий мир на основі Формули миру, запропонованої Президентом Зеленським. І я закликаю вас підтримати Формулу миру та разом з нами працювати над її втіленням. Поки Україна бореться за своє виживання, здійснюючи самооборону за статтею 51 Статуту ООН, ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них насправді мають на увазі не мир, а дещо інше", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що минулого тижня країни Групи семи домовилися про гарантії безпеки для України. Відтоді до них приєдналися ще десять країн. Кулеба закликав кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації Групи семи, яка є відкритою для підписання.

"Ні — геноциду під виглядом миру. Ні — фальшивому пацифізму, який виправдовує агресора за його злочини. Ні — територіальним поступкам заради ілюзії миру. Ні! Ми будемо боротися і переможемо. Тому що ми хочемо жити. Тому що наші діти, як і ваші діти, заслуговують мати повні сім’ї та життя, вільне від страху та страждань. Ми забезпечимо притягнення агресора до відповідальності, бо лише так можна відновити справедливий і міцний мир для України та повагу до Статуту ООН", - додав очільник МЗС.

Міністр закликав всі держави поставитися максимально реалістично до розуміння російської агресії.

"Деякі війни — це не просто конфлікти між двома сторонами. Деякі війни є загарбницькими, коли одна країна нападає на іншу та намагається її знищити. Деякі війни є геноцидними. Їх неможливо завершити просто сівши та поговоривши. Їх потрібно виграти, на жаль, на полі бою, і заплатити високу ціну, щоб агресор відкинув свої плани завоювання та вбивства", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, що за понад 500 днів повномасштабного вторгнення та девʼять років російської агресії Радбез не зміг вжити конкретних дій відповідно до глави VII Статуту ООН − дії щодо загрози миру, порушень миру та актів агресії.

Також Кулеба закликав Радбез ООН твердо вимагати від Росії відновлення зернової угоди.