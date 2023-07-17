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"Європейська Солідарність" вимагає повний мораторій на будь-які витрати, що не стосуються ЗСУ, - Геращенко

Усе інше може почекати до кінця війни, впевнена народна депутатка.

"Європейська Солідарність" вимагає повний мораторій на будь-які витрати, що не стосуються ЗСУ, - Геращенко
Ірина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

«Європейська Солідарність» наполягає на повному мораторії на будь-які витрати, що не стосуються ЗСУ – про це написала співголова фракції Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook. Вона вважає нецільові витрати в регіонах наслідком фінансової політики центральної влади.

«Наша команда неодноразово вимагала ввести мораторій на будь-які бюджетні витрати, які можуть почекати до закінчення війни. Головний пріоритет – ЗСУ. Виробництво своєї зброї. Розвиток ВПК. Підтримка солдатів і їхніх родин. Все інше – другорядне. Вимагали збільшення фінансування армії ще до великої війни. Але ж дороги! Вони були пріоритетом… Барабани, плитка, памʼятники – все це відлуння великого будівництва, на яке 4 роки тому присіла нова команда. Й ці корупційні потоки їй надто припали до душі», – написала Геращенко.

Також вона нагадали, що 23 лютого 22 року Кабмін ухвалив постанову, якою заборонив витрачати місцевим бюджетам кошти на будь-що, окрім захищених статей видатків. 

«Тому всі ці барабани неможливі без благословіння від кураторів з Центру. Як відомо, опозиція зараз ніяк не впливає на формування порядку денного парламенту. Тому всі бюджетні закони ставлять і проходять без нас», – констатувала депутатка.

«Щодо музею Голодомору. Ми сьогодні робимо все можливе, аби світ визнав Голодомор геноцидом українців. За кожною резолюцією парламентів світу – велика дипломатична робота, переконання і інформування. 90-річчя вшанування памʼяті жертв Голодомору є важливим для історичної памʼяті, але поділяю думку тих українців, які наголошують, що заходи можуть проходити в рамках існуючого меморіалу і памʼятника, музей добудуємо після Перемоги. Коли в порядок денний поставили зміни до бюджету для фінансування Музею, «ЄС» це підтримала, було б дивно, якби ми не голосували. Але – зараз докладемо всіх зусиль для парламентського контролю, аби ці кошти використали максимально прозоро, аби не допустити розкрадання й корупції», – пише Геращенко.

«Коли глава президентської фракції критикує нецільове використання коштів, то варто нагадати, що вся повнота влади зараз в Зеленського і слуг. Тому це питання до самих себе. У ВР, до речі, є ТСК щодо військової міжнародної допомоги, і згідно проміжного звіту цієї комісії з міжнародними поставками в нас все добре, а от корупцію в закупівлях зброї вона не розслідує. Пора повертати парламенту спражню функцію контролю. Негайно повертати годину запитань до уряду і КМ в залу – аби відповідали і звітували. Канал Рада має висвітлювати діяльність ВР і дебати, а не співати оди ОП. На Суспільне мають повернутися програми журналістських розслідувань. Єдиний марафон – це покривання корупції і безкарності», – переконана Ірина Геращенко.

Вона додала, що «ЄС» відтепер наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ. «Це стосується каналів ДОМ/ Freedom, які розпиляли чергові мільйони на новорічні комедії. Про це глава президентської фракції, до речі, мовчить», – резюмувала співголова «Євросолідарності».

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