"Європейська Солідарність" вимагає поставити в порядок денний закон про заборону РПЦ

Такі законопроєкти давно зареєстровані в парламенті.

Фракція "Європейська Солідарність" з трибуни Верховної Ради закликала монобільшість негайно поставити в порядок денний законопроєкти про заборону московської церкви, яка несе загрозу нацбезпеці України. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Депутати зазначили, що такі законопроєкти давно зареєстровані в парламенті і штучно блокуються більшістю.

«Припиняти цю ганьбу покликаний розроблений нами Законопроєкт №8221. Його підтримала більшість обласних рад. Ба більше, понад 80% українців хочуть заборони діяльності РПЦ в Україні», – наголосив народний депутат Микола Княжицький.

Нагадаємо, 9 грудня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув та підтримав проєкт Закону про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (№ 8221), який має на меті повністю заборонити діяльність РПЦ та її структур на території України.