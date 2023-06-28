Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування”, – написав презиеднт.

Він зауважив, що світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними.

Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2023

Нагадаємо, протягом 2022 та 2023 років вже багато країн світу визнали голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Так, 20 червня Словаччина визнала Голодомор геноцидом українців.