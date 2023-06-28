Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зміну святкових дат, зокрема Різдва

Також перенесуть дати Дня Української державності та Дня захисників і захисниць.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про зміну святкових дат.

Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради. Проєкт закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України (9431) пропонує, зокрема, змінити дату Різдва з 7 січня на 25 грудня, як святкує більшість християнського світу.

Головні зміни:

Різдво – 25 грудня

15 липня – День Української державності

1 жовтня – День захисників і захисниць України

"Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, що з 1 вересня Православна Церква України переходить на новий календар, тож Різдво святкуватиметься 25 грудня. Зміняться дати нерухомих свят, а Великдень і привʼязані до нього події залишаться, як були. Однак парафії та монастирі певний час можуть використовувати старий календар, якщо хочуть.

Українська греко-католицька церква також встановила можливість святкувати Різдво 25 грудня. Парафії можуть святкувати по-старому до 2025 включно.

Іще до прийнятих Собором змін ПЦУ після початку повномасштабної війни дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня.