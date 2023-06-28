"Українська команда" передала засоби від комірів для 15 000 бійців на передовій

Волонтери «Української команди» передали бійцям більш ніж 40 військових підрозділів, які знаходяться на передовій, ефективні засоби від комарів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» передала на передову 15 000 спреїв від комарів. Ці захисні засоби потрібні там не менше, ніж зброя чи дрони. Пройшли дощі, і зараз буде ще більше комарів. Тож маємо надійно захистити захисників, щоб ніщо не заважало нашим хлопцям і дівчатам бити ворога», - заявив представник волонтерського штабу Орест Криштафович.

Він зазначив, що зібраних коштів вистачить, щоб забезпечити засобами від комарів десятки підрозділів.

«Дякуємо всім, хто донатив! Разом ми зібрали пів мільйона гривень. І зможемо захистити бійців понад 40 підрозділів», - наголосив Криштафович.

В «Українській команді» відзначили, що спреї вироблено в Україні і вони отримали багато схвальних відгуків в тому числі від військових, які вже користуються ними.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» привезла у Херсон 20 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від російського теракту на Каховській ГЕС. Також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала військовим та цивільним, які постраждали від війни, понад 1000 тонн допомоги загальною вартістю 200 мільйонів гривень. Загалом допомогу від «Української команди» отримали більш ніж 200 тисяч українців.