Наступного тижня Радбез і Генасамблея ООН обговорюватимуть ситуацію в Україні

У понеділок Радбез ООН проведе засідання міністерського рівня з пункту порядку денного «Підтримання миру та безпеки України». Наступного дня - у вівторок - відбудуться відкриті дебати Генеральної Асамблеї ООН «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Про це повідомляє Укрінформ.

В обох заходах візьмуть участь низка високопосадовців з різних країн, а також українська делегація.

Зокрема, очікується участь міністрів закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, Франції - Катрін Колонни, Німеччини - Анналени Бербок.

Засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 15:00 (22:00 за Києвом), дебати в Генасамблеї — 18 липня о 10:00 (17:00 за київським часом).

Вестиме засідання Радбезу Клеверлі, оскільки в липні в цьому органі головує Велика Британія.

Нагадаємо, нещодавно ООН підтвердила загибель 9 тисяч цивільних, у тому числі 500 дітей, у повномасштабній війні в Україні. Реальна кількість жертв може бути набагато вищою.